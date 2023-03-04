Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в субботу, что Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на сумму в 100 млн долларов.

Среди предоставленной помощи – 135 мощных генераторов, теплые одеяла, средства гигиены, написал Ермак в своем телеграм-канале.

Все это было доставлено на трех транспортных самолетах и будет распределено в шести регионах страны для реагирования на неотложные нужды тысяч людей, сообщил чиновник.

«Мы очень признательны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь является свидетельством солидарности и поддержки между нашими государствами», -подчеркнул Андрей Ермак.

В конце февраля в Киеве побывал глава МИД Саудовской Аравии Фейсала бин Фархан аль Сауд.

Во время его визита были подписаны два документа о поддержке Украины королевством: о предоставлении гуманитарной помощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.