Немецкий концерн Rheinmetall предложил построить танковый завод в Украине.

Об планах Rheinmetall в интервью Rheinische Post заявил глава компании Армин Паппергер.

Бизнесмен считает, что строительство завода обойдется примерно в 200 миллионов евро и его можно будет защитить средствами ПВО от налетов российской авиации. По его прогнозам, предприятие сможет выпускать в год до 400 основных боевых танков типа Panther KF51.

Паппергер выразил надежду, что решение о строительстве будет принято в течение следующих двух месяцев. «Для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков Leopard 2, имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало», — добавил глава Rheinmetall.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новость о возможном строительстве танкового завода в Украине «примитивным троллингом киевского режима».

«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из „Калибров“ и других пиротехнических устройств», — написал он в своем телеграм-канале.