Посольство Турции в Эстонии выразило благодарность руководству Дома Азербайджана в Эстонии. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

В письме посла Турции Башак Тюркоглу главе Дома Азербайджана в Эстонии Ниязи Гаджиеву говорится:

«Мы благодарны Вам за то, что вы открыли двери Дома Азербайджана для сбора помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции. Выражаем благодарность нашим братьям-азербайджанцам в Эстонии, которые протянули руку помощи сразу после стихийного бедствия. Приносим извинения за неудобства в течение последних трех недель, вызванные кампанией по сбору помощи».