Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что России «абсолютно точно» нужно заканчивать «спецоперацию» и начинать настоящую войну. Об этом сообщило NEWS.ru.

Таким образом Соболев прокомментировал сегодняшние события в Брянской области.

“Никаких красных линий в отношении Украины не осталось. И нам нужно заканчивать спецоперацию и начинать войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно”, — сказал он.

Что касается активизации диверсионных групп, то депутат потребовал ”срочно укрепить наши границы”.

“А пока мы будем с ними церемониться, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей”, — добавил Соболев.