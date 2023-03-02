Действующая в Армении Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

Касаясь проблемы ядерной безопасности, глава государства отметил, что Мецаморская атомная электростанция действует по старой технологии, у нее серьезные технические проблемы. Президент Азербайджана подчеркнул, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами с Мецаморской станции вызывает беспокойство.