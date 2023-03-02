Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в рамках визита в США встретилась с вице-губернатором штата Юта Дейдре Хендерсон.

Об этом американский политик сообщила в Twitter.

«Действительно, сегодня для меня было честью приветствовать в Капитолии (штата Юта – ред.) большую межконфессиональную делегацию из Азербайджанской Республики.

Мы высоко ценим наших азербайджанских друзей и их приверженность свободе вероисповедания», — отметила Дейдре Хендерсон.