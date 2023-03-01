«Армения ждет ответа на переданный Азербайджану проект регламента работы комиссий по делимитации», пишет «Sputnik Armenia» со ссылкой на заявление премьер-министр Армении Никола Пашинян в парламенте страны.

Пашинян напомнил, что вариант мирного договора, предложенный Ереваном был передан азербайджанской стороне в феврале, но ответа еще нет.

Премьер сказал, что считает это нормальным, так как подготовка ответа требует времени.

«Работа над соглашением продолжается, и эта работа ведется отдельно от личных встреч», — сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что эта работа не всегда требует проведения очных встреч.

Он подчеркнул, что Ереван недавно представил проект положения рабочей группы по делимитации и ждет ответа.