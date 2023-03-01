В Азербайджане рассматривается вопрос о приостановке строительства жилых домов выше 9 этажей.
Об этом в интервью Modern.az заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. По его словам, подготовлен план по прекращению строительства высотных жилых домов.
«По имеющейся у меня информации, у государства есть планы на этот счет. По плану в стране не будут строится жилые здания выше 9 этажей. Поскольку Азербайджан и Турция находятся в сейсмоопасной зоне, принимать такие решения – это нормально. Также при строительстве зданий должна применяться технология, чтобы они выдерживали разрушительные землетрясения, как в Японии. Все подобные вопросы должны находиться под строгим контролем», сказал Вахид Ахмедов.
Депутат также подчеркнул, что должен быть утвержден генеральный план Баку, чтобы никто не мог строить дома как попало.
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