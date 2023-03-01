Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение удерживать город является стратегическим. Об этом говорится в заявлении замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

«Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений», — говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что сама ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую область.

По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.

«Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами», — добавила она.