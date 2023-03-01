Концерт оперной певицы Анны Нетребко, который должен был состояться 5 марта на острове Тайвань, отменён с формулировкой из-за «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения». Официальное заявление опубликовано на сайте Национального симфонического оркестра региона.

Нетребко, которая является супругой известного исполнителя Эйвазова, должна была петь в Национальном концертном зале в Тайбэе. Как пояснили организаторы, выступление отменено после неких обсуждений и из-за возможной реакции общества. Другие детали и пояснения решения не приводятся. Всем зрителям принесли извинения и пообещали вернуть деньги за билеты.