В Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал Гладков, в результате произошедшего пострадавших нет, однако есть разрушения. «Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — пояснил он. Губернатор добавил, что спецслужбы уже занимаются ситуацией. «Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — заключил Гладков.

