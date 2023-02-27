ИРИ готова провести новый раунд переговоров с Украиной по поводу изучения вопроса поставок РФ иранского вооружения, в частности беспилотников.

Об этом, как передает IRNA, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил на встрече со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

«Пока не представлено ни одного достоверного документа о поставках иранских беспилотников, а Иран, как это сообщалось по различным дипломатическим каналам украинской стороне, готов провести второй раунд переговоров между техническими экспертными обеих стран», — сказал иранский министр.

Как подчеркнул Абдоллахиян, Тегеран настаивает на скорейшем прекращении военных действий на Украине и возвращении сторон к политическому диалогу.