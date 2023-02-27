Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с силовиками. В кабинет белорусского президента были приглашены Госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, председатели КГБ и Госпогранкомитета.

Накануне стало известно, что на аэродроме в белорусских Мачулищах утром 26 февраля произошло несколько взрывов, в результате которых был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолёта, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

В ассоциации BYPOL подтвердили, что диверсию устроили белорусские партизаны, атаковавшие А-50 с воздуха двумя дронами.