В результате войны против Украины Россия долгое время будет нестабильной и НАТО важно быть готовым к разным сценариям, заявил президент Чехии Петр Павел.

Также, по его словам, Украину следует принять в НАТО сразу же после окончания войны, но не в коем случае не раньше.

«С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. После чего и встанет вопрос членства в НАТО», – объяснил Павел.