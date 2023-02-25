В мобильном полевом госпитале, развернутом министерством национальной обороны Турции в Кахраманмараше, военные врачи ВС Турции и ВС Азербайджана оказывают помощь пострадавшим от землетрясения. ТRT Haber опубликовала сегодня статью, посвященную азербайджанским врачам.

Отмечается, что в мобильном полевом госпитале, состоящем из 19 контейнеров и 21 палатки, 12 военных врачей и 8 медсестер из Азербайджана работают совместно с медицинскими работниками ВС Турции.

Здесь уже обследовано около 2 тысяч человек, проведено 85 хирургических операций.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.