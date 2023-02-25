Верховная рада расширила пограничную полосу вдоль границы с Россией и Белоруссией до двух километров. Соответствующий проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы» депутаты поддержали накануне, сообщается на сайте Рады.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на полосе отчуждения «запрещены пребывание, проживание, передвижение лиц, свободный въезд и производственные работы, не связанные с обороной или охраной самой границы».

В документе отмечается, что относительно остальной границы «сохранена норма о ширине пограничной полосы в 30-50 м от линии границы на суше или от берега украинской части пограничной реки, озера или другого водоема». Документом предусмотрена выдача специальных разрешений — отдельно на въезд, пребывание, проживание, производственные работы или пропуск в пограничную полосу. Выдачу разрешений в определенном кабмином порядке будет осуществлять соответствующий орган Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, в законе вводится новая статья о прикрытии границы, в соответствии с которой «координация деятельности по защите госграницы осуществляется Госпогранслужбой только в мирное время, а в пределах участков прикрытия границы уже органом военного управления ВС Украины».

В Госпогранслужбе также сообщили, что полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину, и добавили, что «это практически будет заминированная территория».

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.