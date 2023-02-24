Американский лидер Джо Байден уведомил о введении с 10 марта 2023 года 200% пошлины на ввоз из России алюминия и алюминиевых товаров. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

«Я определил… ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200 процентов на алюминий и алюминиевые товары, произведенные в России», — указывает американский президент.

Байден обосновал это решение необходимостью дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей.

+Ранее 24 февраля стало известно о новых санкциях, которые США вводят в отношении 22 физических лиц и 83 предприятий и организаций.