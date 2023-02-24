Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида.

В заявлении говорится:

«26 февраля 2023 года исполняется 31 год со дня совершения вооруженными силами Армении Ходжалинского геноцида.

Одним из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения в ходе тридцатилетней агрессии Армении против Азербайджана, и одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана стал геноцид жителей города Ходжалы, в котором до конфликта проживало более 7000 человек.

В результате оккупации были насильственно выселены 5379 жителей города. Зверски убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 1275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам, 487 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Судьба 150 человек до сих пор неизвестна. Восемь семей были полностью истреблены. 130 детей потеряли одного из родителей, 25 детей — обоих родителей.

Ходжалинский геноцид и другие преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджанской Республики, в том числе военные преступления и преступления против человечности, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права.

Национальные законодательные органы 18 государств, а также 24 штата США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные осуждающие резолюции и постановления.

Однако до сих пор никто из ответственных за преступления, совершенные в Ходжалы, не был привлечен к уголовной ответственности. Виновные в этой страшной трагедии должны понести заслуженное наказание».