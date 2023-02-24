За первый год полномасштабного российского вторжения в Украину погибли 15 136 россиян. Информацию об этом на основе открытых данных подтвердили журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров.

Среди погибших больше 1200 мобилизованных, свыше 1300 заключенных, больше 1800 офицеров, а также 199 офицеров высшего ранга — подполковников, полковников и генералов.

Как отмечает «Медиазона», за год вторжения Россия потеряла больше россиян, чем Советский Союз за время Афганской войны, где, по официальным оценкам, погиб 15 051 человек.

Журналисты, ведущие поименный список россиян, погибших на войне, подчеркнули, что реальный уровень потерь значительно выше, поскольку эти данные учитывает только те случаи, которые подтверждаются публично.