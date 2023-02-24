За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Россияне не смогли оккупировать Луганскую и Донецкую область, не удалось им захватить и «Киев за три дня».

Как сообщает Генштаб ВСУ, за год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих военнослужащих, за сутки украинские защитники уничтожили 970 российских военных.

Потери РФ в технике за год масштабного вторжения:

танков – 3363 (+13 за сутки);

боевых бронированных машин – 6600 (+7);

артиллерийских систем – 2363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

средств ПВО – 247 (+3);

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);

крылатых ракет – 873;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9);

специальной техники – 229 (+1).