За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Россияне не смогли оккупировать Луганскую и Донецкую область, не удалось им захватить и «Киев за три дня».
Как сообщает Генштаб ВСУ, за год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих военнослужащих, за сутки украинские защитники уничтожили 970 российских военных.
Потери РФ в технике за год масштабного вторжения:
танков – 3363 (+13 за сутки);
боевых бронированных машин – 6600 (+7);
артиллерийских систем – 2363 (+11);
РСЗО – 474 (+3);
средств ПВО – 247 (+3);
самолетов – 299;
вертолетов – 287;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);
крылатых ракет – 873;
кораблей /катеров – 18;
автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9);
специальной техники – 229 (+1).
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