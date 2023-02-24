Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники готовят мотопехотные бригады Вооруженных Сил Украины для прорыва обороны россиян. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По его словам, военная помощь США изменит динамику на поле боя и позволит ВСУ прорвать оборону российских военных.

«Мы обучаем и оснащаем несколько бригад мотопехоты — это довольно существенный потенциал. Вдобавок к этому дополнительная артиллерия, и поэтому у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику», — сказал Остин.

Он отметил, что западные вооружения позволят Украине менять ход войны и будут иметь решающее значение.

«И поэтому вместо того, чтобы зайти в тупик, вы, вероятно, увидите, как украинцы ведут борьбу, чтобы они могли создавать возможности для себя и использовать эти возможности в будущем», — заявил глава Пентагона.

24 февраля президент США Джо Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.