Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом для ударов по территории России, но будет применять их «для освобождения территорий», заявил британскому телеканалу Sky News глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — заявил Кулеба телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о том, может ли Киев гарантировать, что не будет использовать западные истребители и оружие большой дальности для ударов по территории РФ.