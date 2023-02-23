В Госдепартаменте сообщили о возможной встрече лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, организованной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, отмечен «значительный прогресс в урегулировании, достигнутый Баку и Ереваном за последние несколько месяцев».

«Это стало результатом взаимодействия между сторонами, двустороннего и трехстороннего участия США, дипломатических усилий ЕС и того, что мы надеемся увидеть в ближайшие дни на переговорах, организованных Шарлем Мишелем в Брюсселе. Мы продолжаем поддерживать этот диалог, эту дипломатию, направленную на комплексное решение всеми возможными способами. Надеемся увидеть продолжение прогресса в этом процессе», — сказал Прайс.