Отношения Киева и Баку имеют особое значение в украино-российской войне и подготовке к украинскому контрнаступлению, сказал Minval.az украинский политолог Максим Яли.

По словам аналитика, отношения Азербайджана и Украины за последние годы улучшились, и украинская сторона очень высоко ценить помощь Азербайджана.

«Баку всегда поддерживал территориальную целостность Украины на международной арене, не признавая аннексию украинских земель со стороны России. Кроме того, с самого начала войны мы получали гуманитарную помощь из Азербайджана, а также Азербайджан передавал Украине генераторы высоких мощностей, что в условиях атак по критической инфраструктуре является крайне важным», — сказал эксперт.

Аналитик добавил, что и Украина, и Азербайджан имеют много общего – «это прямая или опосредованная агрессия со стороны России».

«Две страны признают территориальную целостность друг друга и помогают отстаивать их на международной арене. Что касается недавнего телефонного разговора лидеров двух стран, то эти контакты поддерживаются на уровне руководителей двух стран периодически. Тут темы касались не только гуманитарной сферы, но и энергетической. Как известно, сейчас Украина нуждается в нефти, мазуте и других нефтепродуктах для тяжелой военной техники, и Азербайджан в этом смысле является важной страной для нас», — сказал эксперт.

По его словам, лидеры, скорее всего, говорили об энергопоставках в Украину.

«Поскольку сейчас Украина основательно готовится к контрнаступлению, мы должны иметь все ресурсы для того, чтобы заправить западную технику. До этого конфликта основные нефтепродукты в Украину шли из Беларуси, но так как сейчас эта страна стала стороной конфликта и агрессии против Украины, азербайджанские поставки стали крайне важны для Киева. Азербайджанские сети АЗС в Украине сильно помогли преодолеть энергетический кризис и уверен, что так будет и дальше», — подчеркнул политолог.

Говоря о западной помощи, аналитик сказал, что во время заседания «Рамштайна» и в ходе визита Байдена в Киев были приняты важнейшие решения по предоставлению очередной военной помощи и усилению украинской армии.

«Сейчас Украина получает танки и БТР, что крайне необходимо для наступательных действий. Но учитывая логистические проблемы, первые западные танки, по заявлению западных стран, поступят на вооружение Украины не раньше конца марта. Требуется также время для обучения танкистов, которое началось в Польше и Германии. Все это отодвигает время контрнаступления», — сказал он.

По самому оптимистическому сценарию, контрнаступление может начаться не ранее конца апреля, учитывая логистические и бюрократические моменты, спрогнозировал он.

«Логистика и обучение экипажа требуют время. Поэтому основные боевые действия будут происходить в мае и летом. Однако, прежде всего, нам придется удержать наступление российских войск, которые активизировались на Донбассе», — сказал эксперт.

Аналитик также считает, что Россия пытается воспользоваться окном возможности сейчас и захватить как можно больше территорий.

«Однако у них сейчас наблюдается нехватка бронетехники, артиллерийских снарядов, офицерского состава. Ближайшие недели будут сложными для Украины, пока не придет то время, когда украинская армия пойдет на наступление», — полагает он.

Отвечая на вопрос о том, готова ли украинская армия освободить все территории, эксперт сказал, что это зависит от военной помощи западных союзников Украины.

«Поэтому тут надо думать о том, что является победой. С каждым днем военная зависимость Украины от Лондона, Брюсселя и Вашингтона увеличивается. Потому что техника и боеприпасы советского образца, которые были у Украины до начала войны, очень быстро исчерпываются. Даже западные производственные мощности не могут обеспечить наши нужды в таком объеме», — сказал аналитик.

Ниджат Гаджиев