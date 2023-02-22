Российская сторона последовательно оказывает содействие нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Минобороны России и миротворческий контингент прилагают энергичные усилия для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора.

По ее словам, какой бы не была ситуация, замораживание под каким-либо предлогом переговорного процесса считается контрпродуктивным: «Подобные увязки отделяют перспективы восстановления прочного мира и стабильности на всем Южном Кавказе».

Дипломат отметила, что Россия призывает стороны к скорейшему возобновлению работы по каждому направлению: «Окажем всю необходимую поддержку в организации заседаний трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, а также новых раундов переговоров по заключению мирного договора», — заключила Захарова.