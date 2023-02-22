Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России — Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться еженедельно, сообщает пресс-служба AZAL.

Первый рейс авиакомпании из Гянджи в Москву будет выполнен 17 марта. AZAL будет летать по этому маршруту три раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам. С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург–Баку с частотой раз в неделю — по воскресеньям.

С июня в расписание полетов на обоих маршрутах добавится по одной частоте – по средам и четвергам соответственно, добавили в авиакомпании.