Страны Запада не собирались нападать на Россию.

Об этом заявил президент США Джо Байден в Варшаве в преддверии первой годовщины российско-украинской войны.

«Желание Путина получить новые земли провалится, а желание украинского народа выстоять и иметь свободу победит. И то сейчас стоит на кону – свобода. Это то сообщение, с которым я вчера приехал в Киев и которое я хотел передать украинским людям», – сказал Байден.

Президент США упомянул, что когда украинский лидер Владимир Зеленский приезжал в США, то говорил о детях не только Украины, но и всего мира, и об их праве на свободную жизнь.

«Такую жизнь, которую видели люди в Польше и странах Европе уже несколько десятилетий. А Россия на эту жизнь пыталась посягнуть. У меня есть один ответ на такое посягательство: нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, не отнимет мою свободу, не отнимет мое будущее. Путин, который стремится возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда», – подчеркнул президент США.

«США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию, не хотят ее уничтожить. Миллионы русских, которые хотят жить в мире, нам не враги. Это выбор Путина. Каждый новый день войны Путина — это выбор Путина, а не ваш. Он может закончить ее одним словом», — отметил Байден.

