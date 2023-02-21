Глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля во время неформальной беседы в Мюнхене, почему его страна не должна поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину, об этом Боррель рассказал на пресс-конференции в НАТО.

«Кстати, он спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?» Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война в Украине», — добавил глава дипломатии Евросоюза.