Путин закончил послание Федеральному собранию словами: «правда — за нами!».

Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ, уверен он.

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Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Об этом заявил Путин.

«Первыми, мы, разумеется, делать это не будем. Но если США испытают, мы тоже испытаем», — добавил он.

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Путин заявил, что Запад прямо причастен к попыткам ВСУ ударить по российской стратегической авиации. Он отметил, что российские заявки по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России. Не учитывать этого Россия не может и приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Путин заявил, что президентские выборы-2024 состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур.

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Путин: «Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше. Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведём и всегда поддержим в трудной ситуации».

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Путин попрекает состоятельных россиян покупками за рубежом дворцов и яхт.

«Пора уже понять, что для Запада богатые россияне — второсортные чужаки, с которыми делают все, что угодно. И никакие купленные титулы не помогут — они там граждане второго сорта», — сказал Путин.

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Азовское море «снова стало внутренним морем России», заявил Путин в послании Федеральному собранию.

Также он заявил, что проложен сухопутный коридор в Крым.

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Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт, сказал Путин.

Он отметил, что Запад ничего не добился. «Российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции», — отметил Путин.

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Путин: «Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону».

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Путин предложил создать государственный фонд, его задачей станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих в «спецоперации».

«За каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ», — сказал Путин.

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Путин: «Цель Запада — заставить страдать россиян, вот такие «гуманисты»».

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Путин заговорил об оснащении ядерных сил России: новой техники там не менее 91%.

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Путин заявил, что страны Запада намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния.

«Мы соответствующим образом будем на это реагировать», — сказал Путин.

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Путин заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

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Путин: «Посмотрите, что делают на Западе. Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки. Семья — это союз мужчины и женщины. Так говорят священные книги всех мировых религий. Но и эти священные тексты Запад пытается пересмотреть».

«Англиканская церковь предлагает идею гендерно-нейтрального бога, прости Господи, не ведают что творят. Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения и мы сделаем это», — сказал Путин.

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Путин заявил, что в Украине используют символику фашистской Германии, а на военную технику наносят нацистские знаки. По его словам, на Западе этого не замечают — «главное, чтобы воевали против нас».

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Путин заявил, что Украина предпринимала попытки заполучить ядерное оружие.

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Путин заявил, что «чем более дальнобойнее системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ».

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Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну, заявил Путин.

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Путин обвиняет условный «Запад» в обмане, игре «краплеными картами» и расширении НАТО на восток.

«Ни у одной страны мира нет стольких военных баз, как у США», — заявил он.

По его словам, «к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной операции на Донбассе».

«Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить»., — добавил он.

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«Спецоперация» началась для защиты РФ и для ликвидации «нацистской угрозы», заявил президент России Владимир Путин во время послания.

По его словам, Россия шаг за шагом, последовательно будет решать стоящие перед ней задачи.