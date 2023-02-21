Один из крупнейших телеканалов Украины -ТСН подготовил репортаж о Карабахе: о разрушенных мечетях и памятниках, тысячах гектаров, усеянных минами освобожденных в Отечественной войне земель Азербайджана.

Журналист телеканала провела параллели с Украиной, где уже год продолжается война с Россией.

«В Баку прекрасно знают, что такое оккупация, и какую роль в этом сыграл Кремль. В 1990 году в Карабахе началась кровавая война между азербайджанцами и армянами. Москва сыграла в ней неблаговидную роль, и даже выполняла роль статуса посредника. Азербайджан этот бой проиграл. На протяжение всех этих лет Армения, не без участия России, удерживала территории Азербайджана, и медленно разрушала все достопримечательности, культурные и исторический памятники. Однако спустя почти 30 лет, в 2020 году, Азербайджану удалось вернуть свои территории. Теперь Азербайджан активно разминирует освобожденные земли», — рассказывает автор сюжета.

Украинский журналист побывала в Карабахе, продемонстрировала руины некогда процветавшего Агдама и рассказала о том, что еще до конфликта в городе проживало 30 тысяч человек и действовало более двух десятков предприятий.

«Западные журналисты прозвали это место кавказской Херосимой. На территории Нагорного Карабаха действовало семь десятков мечетей, из них уцелели всего три. Это одна из них. Армянские оккупанты держали в них свиней. После первой Карабахской войны Азербайджан утратил пятую часть своей территории, в том числе территорию, граничащую с Ираном. 30 лет 132 километра азербайджано-иранской границы были неконтролируемыми. За этот период оккупированная территория использовалась в криминальных целях — из Ирана в Карабах переправлялись наркотики, которые затем доставляли в Армению, а оттуда – в Европу. Здесь же выращивали наркосодержащие культуры. 30 лет эта территория контролировалась Арменией и Россией. Наконец, Азербайджан вернул свыше 300 населенных пунктов и границу с Ираном», — отметила журналистка.

Корреспондент рассказала также о строительных работах в Карабахе и отметила, что темпы, которыми восстанавливают регион, просто ошеломляют: «Аэропорт в Физули построен всего лишь за 8 месяцев».

Она побывала также в умном селе Агалы, показала, как сегодня живут сельчане. Побеседовала с жителями села.

«После деокупации в Карабахе на армянских минах подорвалось более 300 человек. В настоящее время специалисты агентства ANAMA работают над разминированием территорий», — отметила журналист.

В конце украинская журналистка с надеждой сказала, что мир и покой, пришедшие в Карабах, в скором времени наступят и в Украине, которой также, как и Азербайджану, предстоят годы труда для восстановления разрушенных в результате российской агрессии территорий.