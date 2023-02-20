Россия продолжает терять рынок вооружений Сербии — одной из последних лояльных стран Европы, которая не присоединилась к санкциям и закупала оружие в Москве с советских времен.

Вместо закупки российских истребителей, которая обсуждалась с прошлого года, Сербия планирует приобрести французские Rafale, сообщил в понедельник президент страны Александр Вучич.

Обслуживать российские МиГ-29, последнюю партию которых Сербия получила в 2017 году, по словам Вучича, стало невозможно.

«Из России нельзя импортировать практически ничего, что связано с военными целями», — пояснил он, добавив, что несмотря на сложности с российскими поставками, Сербия планирует продолжить модернизацию вооруженных сил (цитаты по Bloomberg).

Военный бюджет 2023 года с текущих 1,5 млрд евро может быть увеличен на 700 млн евро, сообщил Вучич на выставке вооружений IDEX 2023, проходящей в Абу Даби.

Дополнительные средства, по его словам, пойдут на модернизацию танков, закупки БПМ и дронов, а также французские самолеты. Сделка обойдется в 3 млрд евро, если переговоры завершатся успешно, сообщил Вучич.

В конце прошлого года Минобороны Сербии сообщало, что рассматривает два варианта пополнения флота ВВС. Помимо Rafale военные изучали российские истребители, рассказывал глава ведомства Небойша Стефанович.

Но по всей видимости, введение масштабных антироссийских санкций окончательно закрыло вопрос о возможности закупки Сербией новых российских истребителей, и Rafale сейчас стал безальтернативным вариантом для сербской стороны, отмечают эксперты ЦАСТ (Центра анализа стратегий и технологий).