Истребители МиГ-29, выведенные из состава ВВС Словакии, не будут переданы Украине без предварительного обсуждения такой возможности в Национальном совете (парламенте) республики.

Об этом заявил в воскресенье министр обороны Словакии Ярослав Надь, выступая в дискуссионной передаче «В политике» телеканала TA3.

«Если пойдет речь о принятии решения, подарить ли МиГи Украине и на каких условиях, то сначала мы это обсудим в парламенте», — сказал Надь. Он отметил, что этот вопрос будет внесен в высший законодательный орган, когда это будет актуально.

Возможная передача МиГов-29, как сказал политик, не ослабит обороноспособность Словакии. Эти истребители окончательно выведены из состава национальных ВВС. Более половины их стоимости, в случае дарения Украине, республике компенсирует Евросоюз.