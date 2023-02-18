Украина получит истребители, но только после окончания войны с Россией, так как обучение пилотов занимает длительное время. А танки не следует считать «волшебным зельем», которое изменит ситуацию на фронте за один день.

Такие заявления сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии немецкому изданию Der Spiegel. Он сказал: «Быстрых поставок истребителей [от Британии] не будет, конечно, не на данном этапе войны и уж точно не через шесть месяцев».

Чиновник добавил, что в этом вопросе существует «консенсус среди западных партнеров». Однако Уоллес не исключил поставки истребителей в Украину в целом. По его словам такие самолеты, как Eurofighter, могут предоставить нашей стране после войны, ведь обучение пилотов занимает длительное время. А еще требуется много квалифицированных техников для обслуживания истребителей.

«Тем не менее, будучи готовыми в принципе пойти на этот шаг в определенный момент, мы снова сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько потребуется», — добавил Уоллес.

Министр обороны Британии также высказался о поставках тяжелых танков западного образца в Украину: «Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но они не являются волшебным зельем, которое изменит все за один день».