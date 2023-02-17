В Хачмазе в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, пострадали 8 человек.
Пострадавшие были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу, сообщает АПА.
Теги: автоаварияХачмаз
В Хачмазе в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, пострадали 8 человек.
Пострадавшие были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу, сообщает АПА.
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