Украинские военные продолжают наносить серьезные потери российским захватчикам и уничтожили один из артиллерийских подразделений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в четверг, 16 февраля.

«Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и два других важных объекта захватчиков», – говорится в сообщении.

Кроме того, украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян, а также один – по позициям зенитно-ракетного комплекса.

В свою очередь Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из РСЗО. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

В Генштабе отметили, что враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Его основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.