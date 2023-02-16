При организации Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана лики в Агдаме проходит очередное заседание Рабочей группы по градостроительству.

На мероприятии будут обсуждаться проекты восстанавливаемых жилых поселков в Карабахе и Агдаме, в том числе, состояние хода работ по электроснабжению и водоснабжению жилых массивов, строительству внутренних дорог и улиц, информирует АПА.

В заседании участвуют первый заместитель Госкомитета по градостроительству, спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, заместитель заведующего отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Нусрет Сулейманов и представители ряда государственных предприятий и организаций.