Министры обороны стран НАТО на совещании в Брюсселе в среду рассмотрели вопросы безопасности критически важной подводной инфраструктуры, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Диверсия на трубопроводах «Северный поток» всем нам напомнила об имеющейся у нас уязвимости. И министры поручили военным властям НАТО дать рекомендации, что можно сделать», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире организации после завершения министерской встречи.

По его словам, это должно предусматривать улучшение координации и сотрудничество с частным сектором.

При этом генсек альянса напомнил о своем плане создать в штаб-квартире НАТО координационную группу по критически важной подводной инфраструктуре. Он отметил, что «это облегчит взаимодействие с промышленностью и объединит ключевые военные и гражданские заинтересованные стороны для обмена передовым опытом и использования инновационных технологий и повысит безопасность нашей подводной инфраструктуры».