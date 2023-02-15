Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Канада собралась уничтожить собственное население. Так она прокомментировала в телеграм-канале «экспериментальное» решение Оттавы легализовать героин.

«В Ванкувере разрешили героин. Пока экспериментально. Да-да, это такой эксперимент. Стоит недорого – полмиллиарда долларов и сотни тысяч искалеченных судеб. Здорово же. По замыслу авторов эта прорывная идея позволит перевести тяжёлые наркотики из разряда нелегальных веществ в аддиктивные. Проблема та же, просто надо перестать называть её проблемой», — написала она.

С позиции закона теперь для канадской полиции не будет разницы — выпил человек пива или «ширнулся ударной дозой хмурого», пояснила Захарова. В обоих случаях стражи порядка лишь вежливо извинятся и предложат канадцу пройти курс реабилитации. Канада видимо пытается истребить собственное население, пошутила представитель МИД. В стране уже были разрешены марихуана и метадон-терапия, а теперь к ним добавились героин, фентанил, метамфетамин, морфин, крэк, экстази.

«Что следующее? Легализовано уже почти всё зло на планете. Упоротость, с которой ультралибералы приносят разрушение в мир не перестаёт поражать», — резюмировала она.