«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям доставило в Турцию большое количество палаток для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения.

В Кахраманмараше созданы необходимые условия для проживания в палатках, установленных МЧС для размещения пострадавших от землетрясения. Для проживающих здесь людей МЧС организовало мобильную полевую кухню, предлагается питание, создан игровой уголок для детей.

Живущие в палатках люди выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку и созданные условия», — говорится в сообщении МЧС.