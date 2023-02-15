Военнослужащие азербайджанской армии и члены их семей продолжают доставлять помощь в пункты сбора, созданные в соответствующих воинских частях Министерства обороны в целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Привезенные военнослужащими и членами их семей одежда, продукты питания и другие необходимые принадлежности были сложены в пунктах сбора, после чего отсортированы, упакованы и отправлены в Турцию грузовым транспортом.