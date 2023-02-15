Азербайджано-сербские отношения построены на прочной дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном президенту Сербии Александару Вучичу по случаю национального праздника этой страны.

В поздравлении говорится: «Сегодня высокий уровень наших политических связей, множественные встречные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты играют важную роль в расширении наших отношений и сотрудничества. Как и в двухсторонней плоскости, наши страны успешно сотрудничают в рамках международных организаций”.