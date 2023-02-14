Россия считает Азербайджан дружественной страной и стратегическим партнером.

Об этом заявил председатель комитета по международным делам Совета Федераций Федерального Собрания России Григорий Карасин.

Он заявил, что добрые отношения между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Совета Федераций Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко позитивно влияют и на связи между двумя странами.

«История российско-азербайджанских отношений уходит в глубь веков, и официальная Москва считает Азербайджан своим другом и стратегическим партнером. В настоящее время мы живем в сложный геополитический период, и Россия ценит своих друзей и партнеров. Россия является сторонницей сохранения стабильных отношений с соседними странами», — приводит АЗЕРТАДЖ его слова.

Подчеркнув значение визита в Москву председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, он отметил, что такие визиты создают условия для решения вопросов в конструктивном духе.