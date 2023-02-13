Украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеских войск и техники, уничтожена станция РЭБ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 13 февраля.

«Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника», – говорится в сообщении.

В свою очередь российские войска нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов. Совершили более 15 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не было обнаружено. В то же время противник не прекращал вести минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волфине и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное и Двуречанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка – Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.