13 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране министром по делам предприятий и продукции «Made in Italy» Итальянской Республики Адольфо Урсо.

Согласно информации МИД Азербайджана, Байрамов выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений стран, которые поднялись до уровня многомерного стратегического партнерства, отметил важность взаимных визитов между Азербайджаном и Италией на высшем и высоком уровнях, в том числе визита президента Италии Серджо Маттареллы в страну в 2018 году и визита президента Ильхама Алиева в Италию в 2020 и 2022 годах, а также других визитов, сыгравших важную роль в дальнейшем укреплении этого стратегического партнерства.

Говоря о прочных политических связях между двумя странами, министр Джейхун Байрамов отметил, что реализуемые проекты в нефтегазовой сфере, и в настоящее время в сфере электроэнергетики играют фундаментальную роль в этих связях. Отметив, что заложенный сегодня фундамент новой тепловой электростанции мощностью 1280 МВт в городе Мингячевир является важным событием, министр подчеркнул важность проекта с точки зрения дальнейшего расширения связей дружбы между Италией и Азербайджаном.

На встрече было отмечено наличие эффективных связей сотрудничества между Азербайджаном и Италией в экономической сфере, в частности, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан — одним из крупнейших поставщиков энергии в Италию. Было подчеркнуто значение Южного газового коридора и газопровода TAP в расширении сотрудничества в энергетической сфере.

Коснувшись вопросов сотрудничества между двумя странами в сфере образования, министр Джейхун Байрамов рассказал о значении Итало-Азербайджанского университета, основанного в прошлом году в рамках визита в страну бывшего министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. В частности, было отмечено, что процесс строительства здания Итало-Азербайджанского университета продолжается быстрыми темпами.

Министр Джейхун Байрамов также поблагодарил Италию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подробно проинформировал о восстановительных и строительных работах, проведенных в период после Отечественной войны Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией. Была предоставлена информация как об оккупационной политике Армении за прошедший 30-летний период, так и о препятствиях, которые она чинит мирному процессу в постконфликтный период.

Подчеркнув, что Италия является одной из стран, активно участвующих в восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, министр выразил удовлетворение тем, что именно итальянским компаниям поручены наиболее важные для нашей страны проекты.

Министр Адольфо Урсо, в свою очередь, с удовлетворением вспомнил свои визиты в нашу страну, в том числе после окончания Отечественной войны Азербайджана в составе итальянской парламентской делегации, а также на освобожденные от оккупации территории. Отмечая важность стратегического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Италией, он подчеркнул, что между двумя странами существуют широкие перспективы сотрудничества.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным со сферой возобновляемых источников энергии, сельхозтехникой, фармацевтической промышленностью, культурой и по другим сферам, представляющим взаимный интерес.