Поисково-спасательные группы МЧС продолжают работу в районе землетрясения и в городе Кахраманмараш.

В настоящее время азербайджанские спасатели проводят поисково-спасательные работы на Бульваре Кундисибаба. Вечером еще одно тело было извлечено из-под обломков и передано по назначению.

Операции продолжаются, уточняет АПА.

В настоящее время в Кахраманмараше 760 спасателей Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции в 12 различных точках. Поиски проводятся в три смены.

В течение дня сотрудники МЧС извлекли из-под завалов 11 выживших и около 20 тел погибших, сообщает «Репорт».

Отметим, что до сих пор силы МЧС спасли из-под завалов 51 человека и извлекли 613 тел, передав их по назначению.

