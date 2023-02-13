«Гейдар Алиев закладывал фундамент стратегического партнерства России и Азербайджана».

С данным заявлением выступила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Она заявила о памятных датах, которые значимы для обеих стран и будут отмечаться в 2023–2024 годах — 100-летие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Гейдара Алиева и 50-летии с начала строительства Байкало-Амурской магистрали: «Гейдар Алиев закладывал фундамент стратегического партнерства России и Азербайджана и принимал непосредственное участие в реализации общесоюзного проекта. В связи с этим планируется провести ряд мероприятий».

Она также пригласила азербайджанскую делегацию принять участие в мае этого года в юбилейном X Невском международном экологическом конгрессе.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с урегулированием в Карабахе и работой Лачинского коридора.