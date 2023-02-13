«Международные поисково-спасательные группы, направившиеся в Турцию после землетрясения, начали возвращаться в свои страны после завершения работы. Сегодня из Турции также вылетела испанская международная группа спасения при стихийных бедствиях (USAR»)» — сообщает putnik Türkiyə.

Группа вылетела на родину из аэропорта Стамбула.

Группа разместила на своих страницах в социальных сетях публикации «Прощай Турция», «Мы готовы лететь в Испанию», «Мы оставили позади работу, которая окажет влияние на всю жизнь».