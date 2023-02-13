Запасы оружия в странах Запада достигли критически низких значений из-за поставок Украине, поэтому НАТО планирует попросить государства альянса увеличить объем находящихся на хранении вооружений. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, запасы оружия стран блока «истощились». В особенности это касается 155-миллиметровых артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасов для систем противовоздушной обороны Iris-T и комплексов ПВО Patriot. «Если бы Европе пришлось воевать с Россией <…>, боеприпасы закончились в течение нескольких дней», — сказал агентству европейский дипломат.

Как отмечает Reuters, решение по увеличению объемов запасов вооружений будет принято странами НАТО на саммите альянса, который состоится в Вильнюсе в июле 2023 года. Ожидается участие делегаций 40 стран, в том числе партнеров блока.