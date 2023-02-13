Истребитель F-16 Военно-воздушных сил США сбил неопознанный летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой.

По данным Пентагона, летательный аппарат впервые был замечен в субботу, 11 февраля, над штатом Монтана. В воскресенье его наблюдали в Висконсине и Мичигане. Объект был сбит по приказу Джо Байдена, когда находился на высоте примерно шести тысяч метров над озером Гурон. По заявлению американских властей, объект представлял из себя восьмиугольную конструкцию и представлял потенциальную угрозу для гражданской авиации.

При этом глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) ван Херк допустил, что сбитые над США объекты имеют внеземное происхождение.

По его словам, выводы по этому поводу должны сделать разведывательные службы. Военные пока не могут определить, за счет чего объекты держались в воздухе, поэтому их не называют воздушными шарами.

С начала февраля это уже четвертый объект, сбитый в небе США и Канады. 4 февраля американские военные сбили над акваторией Атлантического океана исследовательский аэростат, принадлежавший Китаю. В Госдепартаменте США заявляли, что воздушный аппарат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР.

10 февраля в небе над Аляской был сбит неопознанный аппарат, на следующий день еще один сбили в воздушном пространстве Канады. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал США Глен ван Херк заявил журналистам, что не исключает вероятность внеземного происхождения сбитых объектов в небе над Северной Америкой. Однако позже в администрации президента США отвергли подобные размышления.