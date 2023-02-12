Пакистан поставил Киеву более 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», боеприпасы были доставлены на Украину через Германию, сообщает The Economic Times.

Отправленные в начале февраля из пакистанского порта Карачи боеприпасы прибыли в немецкий порт Эмден на побережье Северного моря. Далее снаряды для РСЗО «Град» в количестве более 10 тысяч, проследовали через Польшу в Украину. Об этом сообщает индийское издание со ссылкой на информированные источники. В прошлом месяце Исламабад поставил Украине примерно 50 тысяч артиллерийских снарядов «советских калибров».

По данным издания, Пакистан намерен нарастить поставки боеприпасов для украинской армии через Польшу и Германию. В качестве перевалочных пунктов выступают порты в польском Гданьске и немецком Эмдеме. Доставкой занимается пакистанская судоходная компания Project Shipping. Основную массу боеприпасов составляют артиллерийские снаряды, выпускаемые пакистанскими оружейными заводами.

В январе индийская разведка установила, что Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, отправка состоится во второй половине января морским путем из порта Карачи в порт Гданьск в Польше. В ответ на оказываемую помощь Украина должна будет провести модернизацию пакистанских вертолетов Ми-17 на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье.

На судно BBC Vesuvius будут загружены 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM

— говорилось в сообщении.

У Пакистана имеется большое количество осколочно-фугасных артиллерийских снарядов HOW HE-D30 калибра 122 мм, производимых на предприятии Pakistan Ordnance Factories. Они прекрасно подходят для артиллерийских систем советского образца, используемых ВСУ.